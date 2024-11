Tagasi 07.11.24, 13:00 Tehisaru uurija Jaan Aru: mõtlemine on valus, inimesele ei meeldi mõelda Saates "Digitark äri" räägime tehisarust, õppimisest ja haridustehnoloogiast, kas ja kuidas tehisaru muudab haridussüsteemi, õppimist, õppijat ja õpetajat. Juttu tuleb väljakutsetest ja ohtudest, aga ka ennenägematutest võimalustest näiteks õpetaja jaoks ja ka personaalseks õppeks.

Foto: Äripäev

Kas tehisaju toob kaasa seninägematu revolutsiooni, mis muudab juure pealt ja totaalselt kogu meie senist haridussüsteemi, õppimist ja osapooli selles? Kas tehisaru teeb õppija targemaks või jääme hoopis lollimaks? Kas koos tehisaruga on kasvamas üles mõtlemisvõimetud põlvkonnad, kes usuvad vaid masinat ja kelle mõttetegevus kärbub?

Kujuta ette homset päeva klassiruumi. Õpetaja abiline pole lihtsalt tahvel või arvuti, vaid tark tehnoloogiline süsteem, mis tunneb ära iga õpilase tugevused ja nõrkused, juhendab neid isiklikult ja motiveerib õppima nende vajadustest lähtudes. Kas see on vaid ilus unistus või on tegelik lähituleviku reaalsus, mida juba täna loome? Või kas me üldse midagi sellist haridusse soovime. Saates uurimegi neid põnevaid küsimusi ja teemasid koos koolijuhi, ajuteadlase ja andmeteadlasega.

Saates on külas füüsikaõpetaja, koolijuht ja haridustehnoloogia investor Oleg Shvaikovsky, Tartu Ülikooli tehisaru uurija ja ajuteadlane Jaan Aru ning Hannes Rõõs, kes on Nortalis vanem andmeteadlane. Saatejuht on Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian.

