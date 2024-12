Tagasi 07.12.24, 10:27 Diplomaat Gruusias: uus nädal võib tuua suuremaid kokkupõrkeid Gruusias jätkuvad juba üle nädala kestnud meeleavaldused valimised võitnud – ja Lääne vaatlejate sõnul võltsinud – võimupartei vastu, mis lubab selgesõnaliselt keelustada opositsiooni. Eesti diplomaat Peeter Pals ütleb, et alanud nädalavahetus ei pruugi veel kujuneda sündmuste kulminatsiooniks.

Meeleavaldustel Gruusias lendavad ilutulestiku raketid. Foto: Reuters/Scanpix

"Momente, kus suuremad kokkupõrked võivad tulla, on veel päris palju, kas või järgmisel nädalal toimuvad presidendivalimised," selgitas majandus- ja poliitikadiplomaat otse Thbilisist.

Viimastel päevadel on jäänud rahutused veidi tagasihoidlikumaks, ehkki üksnes võrdluses mõne varasema päeva, mitte üldise fooniga, ütles Pals reedel, enne kui õhtul sündmused taas teravamaks kiskusid. Ta tunnistab, et prognoose on väga keeruline teha.

"Üks asi on see, et inimestel pole nädalavahetusel tööd, aga teisalt on ka väljas väga külm – temperatuur pole palju kõrgem kui Eestis. Ja saada siis kraesse vett, mis on segatud veel pipragaasiga, see pole ju meeldiv."

Intervjuus räägib Pals, miks praegused meelevaldused puhkesid ja mida nende kulgemine tuleviku kohta ütleb. Küsis Indrek Lepik.