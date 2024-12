Tagasi PRO 03.12.24, 13:51 Mida rohkem grusiinid peksa saavad, seda tõenäolisem on revolutsioon Pöördelised sündmused Gruusias, Süürias ja Euroopa südameski.

Politsei on vahistanud Gruusias ka ajakirjanikke. Foto: AP/Scanpix

Ajaloos on ikka ja jälle nädalaid, mis tunduvad kui aastad. Päevade või vahel isegi tundidega toimub sedavõrd pöördelisi sündmusi, et pärast ongi kõik teistmoodi. Päris sedasorti aeg vist veel käes pole, kuid ainuüksi nädalalõpu järel on küsimusi palju: kas Gruusia on revolutsiooni lävel (sellest all pikemalt)? Kas Venemaa kaotab Süürias Bashar al-Assadi, aga võidab endale samal ajal Rumeenia?

Kui Euroopa äärealal või vahetus naabruses on need küsimused pea eksistentsiaalsed, siis euroliidu südames on see kõik lihtsalt veidi masendav: Prantsuse valitsuskriis lohiseb vältimatu kulminatsiooni suunas ja juba lagunenud koalitsiooniga Saksamaal on kõige kesksem teema tööstuse hääbumine koos mõjuka ametiühingu hoiatusstreigiga.

Vähemalt on põhjust rõõmu tunda kõigil kultuuripärandi austajail, sest pärast viit aastat rekonstrueerimistöid avatakse pühapäeval taas Pariisi Jumalaema katedraal.

Prantsuse valitsuskriis kulmineerub. Käes on tõetund, ütleb peaminister Michel Barnier, kes alles septembris sai kokku parempoolse vähemusvalitsuse. Juba homme avaldab opositsioon talle umbusaldust ning võimule tõusevad vasakpoolsed, keda toetab paremradikaal Marine Le Pen. Just Le Peni armust on Barnier’ valitsus võimul olnud, ent korduvatest järeleandmistest hoolimata on toetus otsa saanud.