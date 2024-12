Tagasi 09.12.24, 16:00 Coop Panga eestvedaja: Eesti majandus on väga hästi vastu pidanud Kõigi muutuste ja kriiside taustal on Eesti majandus tublisti vastu pidanud, rääkis Coop Panga juhatuse liige Arko Kurtmann.

Coop Panga juhatuse liige ja ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann. Foto: Raul Mee

Kurtmanni sõnul ennustati tulevikku tumedates toonides, kuid reaalsuses läks teisiti. "Kõige üllatavam on olnud see, et Eesti majandus on väga hästi vastu pidanud," tõdes ta.

Kurtmanni sõnul jäi tulemata kardetud pankrotilaine ja ka võlglaste hulk on ajalooliselt väike.

Pärnus maakondade kõige edukamate ettevõtete konverentsil toimunud ettekandes tuli juttu veel euribori muutustest ja laiemalt ettevõtluskeskkonnast pankade silme läbi.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.