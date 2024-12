Tagasi 02.12.24, 15:50 Erkki Keldo: riik majandust ei juhi ega peakski juhtima Pärnumaa edukaimate ettevõtete konverentsil esinenud majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo arvates on riigi roll ettevõtlust toetada, mitte majandust juhtida.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Foto: Liis Treimann

Keldo hinnangul on riigi kohustus toetada ettevõtlust, kuid see ei tähenda majanduse juhtimist. "Riigi oluline sõnum on olla stabiilne ja etteaimatav partner ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele," rääkis Keldo. Ministri sõnul muudavad just ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed riigi jõukaks.