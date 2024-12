Kuigi tööstustoodang on pärast pikka aega hakanud taas kasvama, jääb tulevikuprognoos siiski kehvaks, kuna sihtturgude taastumine on aeglane ja tootlikkus püsib väike. Lisaks on tööstuse niigi nigel lisandväärtus edasi kahanemas, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.