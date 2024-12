Tagasi 09.12.24, 14:00 Ekspert nõustub: juhil on põhitöö kõrvalt keeruline ESG-infoga kursis olla, seda on palju ESG on suur teema, mis nõuab ettevõtetelt kaasamõtlemist ja arusaamist, kuid juhtidel tuleb ära teha ka oma põhitöö ehk hoida tehased töös. Paljud suured tööstusettevõtted teevad pingutusi, et toota tõhusamalt ja jätkusuutlikumalt, vähendada raiskamist ja valmistuda ESG-aruandluseks.

ESG-ekspert Anu Ruul. Foto: Harro Puusild

"Tööstusuudised eetris" saates on külas kestliku innovatsiooni strateeg ja ESG-ekspert Anu Ruul, kellega räägime, mis ootab eri suuruses ettevõtteid ees, ja jagame nõu, mida ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ära saaksid teha. Arutame, mida nõuab ESG juhtidelt, ja puudutame muude teemade kõrval ka kliimasoojenemist ja poliitilisi arengud. Saadet juhib Harro Puusild.

Anu Ruul nõustub, et ESG ja sellega seonduv on ettevõtjates ja juhtides palju segadust tekitanud ning juhtidel ongi keeruline selle infoga kursis olla. „Saan siin vaid kaasa noogutada. Seal on raske orienteeruda, infot on palju. Euroopa Liidu kogumites on infot omajagu ja igal pool tuleb jõuda õige ja relevantse versioonini,“ möönab Ruul.

ESG (Environmental, Social, and Governance) on ettevõtete või asutuste strateegia, mis keskendub ettevõtete pikaajalise väärtuse loomisele, mis ei põhine ainult rahalisel kasumil, vaid arvestab ka sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse ning juhtimiskvaliteedi tähtsust.

Arvestades seda, et see ESG distsipliini õpivad kõik samal ajal, nii on ka vigade arv paratamatult päris suur, tõdeb ekspert. „Vastuolulist infot on palju, õppimist ja otsimist on reaalajas kõikidel osapooltel korraga ja palju,“ märgib Ruul. See kõik tekitab trotsi ja näib ebamõistlik, sest põhitegevuse kõrval on vaja palju õppida ja see on emotsionaalselt vastuvõetamatu, selgitab ta.

Ruul lisab, et ESG distsipliine tuleb võimalikult palju lihtsustada. „Üldiselt enamik ettevõtetest juba nagunii teeb neid asju, mida standardis käsitleda ja analüüsida tuleb. Me nagunii kasutame ressursse tõhusalt, meil on ISOd, protseduurid, sisekontrollid jne. Väga paljudel ettevõtetel on suur osa distsipliinidest juba kaetud, aga lihtsalt teiste sõnadega,“ rahustab ta ettevõtjaid.

