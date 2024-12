Tagasi 13.12.24, 10:35 Madis Müller: uuel aastal on tarbijatel rohkem raha kulutamiseks Tuleval aastal jääb inimestel maksutõusudest hoolimata ikkagi rohkem raha kätte, mida kulutada, rääkis Eesti Panga president Madis Müller.

Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Andras Kralla

Keskmine sissetulek jätkab kosumist, kinnitas Müller Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Tõsi, nüüd on probleem, et maksutõusud võtavad sealt osa ära ja see väljendub ka kõrgemas hinnatõusus ‒ käibemaks, aktsiis, automaks, tulumaks ‒ need lähevad mõõdetud inflatsiooni sisse,” rääkis Eesti Panga president. “Aga võttes arvesse ka seda täiendavat raha, mis intressimäärade langus inimestele kätte jätab, siis tegelikult kogu efektina tundub, et keskmisel Eesti inimesel on järgmisel aastal natuke rohkem raha, mida kulutada, ja see võiks ka aidata tarbimise ja sisemajanduse poolt.”

Nimelt jääb intresside languse tõttu turule 300 miljonit vaba raha, mis muidu oleks läinud pankadele, ütles Müller.

Lisaks selgitas Müller Euroopa keskpanga intressilangetuse tagamaid, kui kaua langetusi veel turg näeb ning millal hakkab Eesti majandus kasvama ja milliseks majanduskasv kujuneb.

Küsis Mai Kroonmäe.