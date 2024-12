Tagasi 12.12.24, 10:53 Kaks põhjust paneks Euroopa Keskpanga järsemalt intresse alandama Kuna hoiustel ja laenudel on erinevad intressid, siis Euroopa Keskpank võib otsustada ka 0,5 protsendipunkti alandamise kasuks, rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Foto: Liis Treimann

Uusküla rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis kahest põhjusest, miks võiks panna Euroopa Keskpanga intressimäärasid senisest rohkem langetama.

Esiteks leidis ökonomist, et keskpangal ei ole praegu väga suurt kontrolli rahaturul toimuva üle.

"Keskpanga intress ja rahaturu intress erinevad teineteisest väga palju ‒ hoiuseintress 3,25, laenuintress 3,46, kuue kuu euribor 2,65%,“ ütles Uusküla. ”Keskpanga jaoks on see ebamugav olukord. See näitab välja, et nad ei kontrolli rahapoliitikat.“

Teiseks peaks majanduses ilmuma mõni väga halb uudis, et intresse langetada lausa 0,5 protsendipunkti võrra, rääkis Uusküla. Neid pole aga olnud ja pigem ilmub positiivsemaid uudiseid.

Küll aga leiab ta, et keskpank langetab täna intresse vaid 0,25 protsendipunkti võrra.

Lisaks tegi ökonomist juttu ka USA inflatsiooni statistikast, milline seis on USA majanduses ja mida oodata Föderaalreservilt järgmisel nädalal.

Küsis Jaan Martin Raik.