Tagasi 23.12.24, 11:19 Investor: mina portfelli rahaks teha ei julge USA majanduskasvu tagajärjel võib föderaalreserv intressimäärasid järgmisel aastal tõstma hakata, ütles investor ja Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.

Kuula intervjuust pikemalt, milliseid üllatusi Langi sõnul turg tuua võib, millistesse sektoritesse ta investeerinud on ja mis toimub Balti börsil. Foto: Liis Treimann

"Kõige hirmutavam on see, et USA turud on jätkuvalt kõige aegade tipus, aga kui ma vaatan turu tuju, siis täpselt aasta tagasi oli turgudel ekstreemne ahnus, täna hirm" rääkis Lang Äripäeva raadios.