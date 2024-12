Lev Dolgatsjov: ega ma kahjurõõmu ei tunne

USA aktsiaindeksid on põhjusega kallid

Kui viimastel nädalatel on jõuluralli USA aktsiaturud uute rekorditeni viinud, siis investorid on hakanud kõrgele kerkinud hindade tõttu positsioone müüma. Ekspertide sõnul on küll märke kõrgetest hindadest, kuid indekseid selle pealt müüma ei tormaks.