Tagasi 09.01.25, 11:33 Tõnu Mertsina: eksport kerkib üsna ootuspäraselt Alates eelmise aasta juulist alanud ekspordi kasv kerkib tasapisi edasi, paraneva nõudluse kõrval lükkab kasvu tagant ka madal võrdlusbaas, rääkis Swedbanki peaökonimist Tõnu Mertsina.

Swedbanki peaökonimist Tõnu Mertsina Foto: Andras Kralla

Kasvust pool on tulnud vaid elektriseadmetelt – peamiselt mobiilsideseadmetelt – ning puittoodetelt, selgitas Mertsina Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Mobiilsideseadmetel on erakordselt suur nõudlus ning tugevat kasvu teeb nende eksport USAsse, seal on kasv pool aastat väga suur.

Aga kui need kaks gruppi kõrvale jätta, siis ka teiste toodete väljavedu suureneb, märkis Mertsina.

Samas tõdes ökonomist, et kuigi ekspordi taga on tasapisi paranev nõudlus, siis üsna palju lükkab kasvu tagant ka madal võrdlusbaas.

Mertsina tegi juttu ka maksumuudatuste mõjust ekspordile, kuidas Eesti ettevõtted saaksid konkurentsivõimet parandada ning mis saab mullu toimunud autobuumist.

Küsis Ireene Kilusk.

Intervjuus ütles Mertsina, et autode sissevedu ei anna impordile kuigi suuremat mõju. Hiljem lisas ta, et ilma sõiduautodeta oleks import novembris vähenenud 4%. “Seega oli sõiduautode kasvul üsna oluline mõju,” märkis Mertsina. Sõiduautode sisseveo kasv kiirenes järsult eelmise aasta septembrist ja oli novembris aastases võrdluses 48% suurem. Samuti suurenes sõiduautode osakaal impordis. Kui näiteks 2023. aasta novembris oli see veidi üle 7%, siis eelmise aasta novembris 11%.