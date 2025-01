Tagasi 08.01.25, 12:30 Tarmo Tamm: ametnike usinus on hakanud majandust piirama Me oleme Eestis piiramas oma majanduslikke ressursse, ent soovime samal ajal aina enam toetada ja jagada, kirjutab riigikogu majanduskomisjoni liige Tarmo Tamm (Eesti 200) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Eesti ametnik on üldiselt tubli ja töökas, samas riigile kohaselt on ametnike töö reguleerida ning kehtestada piiranguid kodanikele ja ettevõtetele. Mida tublim selles olla ja mida enam on riigil ressurssi, seda enam piiranguid kehtestatakse,” kirjutab Eesti 200 poliitik Tarmo Tamm. Foto: Liis Treimann

Vaatamata kõigele hakkab uuel aastal paremaks minema, sest majanduskasv lihtsalt ei saa olla lõputult miinusmärgiga. Õnneks on tõsi ka see, et oleme majanduslikult seotud oma naabritega, mis tähendab, et kui neil läheb paremini, juhtub sama ka Eestis. Lisaks peaks toetama majanduskasvu nii euribori kui loodetavasti ka energiahindade kahanemine.