Tagasi 08.01.25, 11:13 Lenno Uusküla sõnum ettevõtjatele: osadest töötajatest tuleb vabaneda Ettevõtjad peaksid vaatama rohkem enda sisse, kuidas muuta oma äri efektiivsemaks ning jätta ära hinnatõus, rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla Foto: Liis Treimann

“See on olnud viimase kahe aasta peamine sõnum: tuleb vabaneda osast tööjõust, paraku,” nentis Uusküla Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta selgitas, et ettevõtjad ei saa lõpmatuseni tõsta oma toodangu või teenuste hindasid ning firmasiseselt tuleb leida efektiivust, mille üks osa on tööjõu kokkuhoid. Uusküla tõdes, et ettevõtjal tuleb loobutud tööjõusse suhtuda empaatiliselt, neid aidata uue töö otsingul.

Analüütiku hinnangul teevad ka ettevõtjad väga palju ettekäändeid, eeskuju tuleks võtta aga leedukate suhtumisest.

Uusküla tegi juttu ka sellest, mida paariprotsendiline inflatsioon ka reaalselt inimese rahakotile tähendab ning andis näpunäiteid, kuias hakkama saada hinnakasvu, maksutõusude ja madalama palgakasvuga.

Vestles Igor Rõtov.