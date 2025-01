Tagasi 14.01.25, 08:42 Kriisiekspert: eestlased pole kriisiks valmis, varjendeid pole Eesti valmisolek kriisiks on kehv, eriti täbaras seisus on suurlinnade korterielanikud, ütles Kriisiuuringute Keskus juht Hannes Nagel.

Eestis on küll märgitud ära varjumiskohad, aga need ei asenda varjendeid, toonitas Kriisiuuringute Keskuse esindaja. Foto: Liis Treimann

Nagel rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui vaadata Eesti varjumiskohti ja varjendeid, siis varjendeid sisuliselt ei ole. Samas varjumiskohad ei asenda varjendeid, toonitas Nagel.

Kriisiuuringute Keskuse juht lausus, et seni on riik liikunud püsikaitse parandamisel väga aeglaselt. "Kas meil tõesti on vaja uut kriisikogemust?" küsis Nagel retooriliselt.

Kuigi Eestis on alles ka Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal rajatud varjendeid, siis nendest pole väga palju kasu, märkis Nagel, sest vanad varjendid on amortiseerunud.

Hannes Nagelit intervjueeris Siim Sultson.