Tagasi 16.01.25, 11:51 Toidutootja: tule taevas appi, kuidas kritiseeritakse kõike "Kui minu ettevõttes järgneks igale otsusele osakonnajuhtide hirmus madin, et vale otsus, tuleb ümber teha, siis oleks keeruline," märgib saates "Poliitikute töölaud" Lunden Foodi tegevdirektor Ülo Rekkaro, kes kutsub üles vastu võetud otsuseid Eestis vähem maha tegema.

Fotol Ülo Rekkaro 10 aastat tagasi. Juba siis oli Rekkaro kogenud juht. Foto: Eiko Kink

"Me ei liigu niimoodi edasi," räägib Rekkaro. "Ükskõik, mida hetkel valitsev erakond teeb, see saab hirmsa kriitika osaliseks ja mitte ainult poliitikute poolt, vaid see liigub ka ühiskonnas edasi. Keerukas on Eesti majanduses, kui kogu aeg tehakse maha," leiab ta.

Ka saabuvatesse maksutõusudesse suhtub Rekkaro pigem rahulikukult. "Riigi majandus on selline, nagu on, ja eks me peame kõik teatud vastutust kandma," ütleb ta. Maksude juures on Rekkarol kõige suurem mure tarbija pärast, kuidas ta käituma hakkab, kui maksutõusud ostujõudu vähendama peaksid.

Saates, kus räägime ettevõtete juhtidega, kuidas poliitilised otsused nende ettevõtteid mõjutavad, annab oma kommentaari ka elektroonikatööstusettevõtte Incapi juht Otto Pukk. Saatejuht on Lauri Leet.