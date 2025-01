Tagasi 22.01.25, 11:44 Minister Keldo: riik suunab raha kaitsetööstusse, sest pangad peavad seda tabuks Eesti riik otsustas tekitada riikliku fondivalitseja SmartCapi juurde 100 miljoni euro suuruse kaitsefondi, et saaks ühest küljest kindlustada Eesti julgeolekut, aga samas kasvatada ka majanduse konkurentsivõimet, selgitas majandusminister Erkki Keldo.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Foto: Liis Treimann

Keldo rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis kõlanud intervjuus, et sellise fondi tegemise tingisid kaitsetööstuste vähesed võimalused saada rahastust pankadest.

Minister rõhutas, et kaitsefond hakkab tegutsema turutingimustel ning raha läheb ettevõtetesse nii otseinvesteeringutena kui ka läbi fondide. Samuti saab võimalusel raha kaasata välisettevõte, kui tegemist on NATO liikmesriigi firmaga ja see toetab Eesti julgeolekut, lisas Keldo.

Kaitsefond teeb otseinvesteeringuid seemne-, varase faasi ja kasvufaasi kaitsetööstusettevõtetesse, mis arendavad või toodavad sõjalise ja kahese kasutusega tooteid ja tehnoloogiaid.

Tehinguvoos eelistatakse Eesti ettevõtteid ja tugeva Eesti kohaloluga erasektori fonde. Investeeringute suurus on kuni 10 miljonit eurot ühe ettevõtte kohta ning kuni 20 miljonit ühe fondi kohta.