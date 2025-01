Tagasi 24.01.25, 13:41 Janek Õiglane: ma fännan dividendiaktsiaid Tippkergejõustiklase ja hobiinvestori Janek Õiglase portfellist ei leia midagi muud peale dividendiaktsiate.

Tipp-sportlane Janek Õiglane. Foto: Raul Mee

“Ma olen nii suur dividendiaktsiate huviline, et mul ei ole ühtegi aktsiat portfellis, mis ei maksa dividende. Ja ma olen dividendikasvuaktsiate fänn,” rääkis Õiglane Äripäeva raadiole Investor Toomase konverentsil.

Sportlase hinnangul on tal isegi liiga palju aktsiaid, kuigi need on hajutatud ning ühegi aktsia osakaal ei lähe portfellis üle 10 protsendi.

Õiglane rääkis ka sellest, mis on tema investeerimispõhimõtted, ja ütles, et USAs on väikeinvestorid veel lapsekingades.

Vestles Joonas-Hendrik Mägi.