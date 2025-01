Tagasi 24.01.25, 06:00 Kristi Saare: kui sa seda otsust teha ei viitsi, pühi suu rikkusest puhtaks “Me tahame, et asjad juhtuksid, aga probleem on, et me ei taha neid asju ise teha,” põrutas investor Kristi Saare investor Toomase konverentsil.

Investor Kristi Saare sõnul tuleb finantsvabaduse teekonnal teha hulgaliselt kriitilisi otsuseid. “Tuleb teha väga palju asju, mis on nõmedad ja mis on surmigavad.” Foto: Raul Mee

Investor, mentor ja Naisinvestorite Klubi asutaja Saare suhtleb raha, investeerimise ja karjääri teemadel oma jälgijatega iga päev. Ja selle käigus on ta täheldanud, et inimesed ootavad, et distsipliin ja tahtejõud tekivad justkui iseenesest. “Seda ei juhtu! Distsipliin ei ole kaasasündinud asi, see on õpitav ja treenitav,” täheldas ta.