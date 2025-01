Tagasi 29.01.25, 11:41 Telia juht süüdistab konkurente, poliitikuid ja meediat laimamises Telia juhi Holger Haljandi sõnul tahtis ettevõte klientide kiiremale intenternetipaketile automaatselt üleviimisega head, kuid seda käiku hakati kasutama valeväidetega Telia vastu.

Telia Eesti juht Holger Haljand läheb peagi Soome Teliat juhtima. Foto: Telia Company

“Kurb selle asja juures on see, et seda on halvasti ära kasutanud või enda upitamiseks paljud osapooled meie vastu ära kasutanud – on need poliitikud, konkurendid või meedia – ja veel kasutanud valeväiteid ja levitanud laimu,” rääkis Holger Haljand

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus selgitas ta, miks Telia viis kliendid automaatselt üle kallima hinna ja suurema mahuga internetipakettidele ja mida nad teeksid järgmisel korral teisiti.

Samuti rääkis Haljand, miks pole konkurentidel alust lükata enda pakettide hindu Telia kõrgete kaabelvõrgu tasude kaela. “Sellepärast ongi ilmselt mingid hädaabimeetmed vastu võetud, et kuidas võita kliente üle nii, et konkurente laimata. See on konkurentsiolukorras kõige koledam osa, sellest on kõige rohkem kahju,” ütles ta.

Soome Teliat juhtima. Intervjuus rääkis Haljand veel, miks peavad kliendid Eestis kauplema sideteenuste pakkujatelt soodustust nagu Egiptuse turul , miks on Lätis ja Leedus internet odavam ja miks ei suudaks riik Telialt kaabelvõrgu ülevõtmisel pakkuda odavamat teenust. Juttu tuli ka sellest, mis eesmärkidega läheb Holger Haljand

Küsis Laura Saks.