Tänu Telia käitumisele on sideteenuste turu hädad kogu oma inetuses avalikkuse ees alasti. Nüüd ei ole muud kui üheskoos muutusi nõuda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui uskuda Telia tehnoloogiajuhti Andre Visset, siis viimastel päevadel hulganisti kõneainet andnud skandaalne „proovipakkumine“ on tegelikult hoopis suur õnnestumine. Visse väitis rahvusringhäälingu tele-eetris , et ainult väike osa nende kliente on vaikimisi kallima internetipaketi kaela saamisele vastumeelsust avaldanud, see-eest olevat nad saanud palju tagasisidet inimestelt, kellele niisugune samm „väga meeldib ja väga sobib“.