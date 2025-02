Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits tunnetab, et maksutõuse võetakse liiga eriliselt ja reaalne maksukoormus on meie riigis kontrolli all.

“Maksud ikka tõusevad. Meil on näiteks toidukaupadel suurem käibemaks kui Läti tomatil. Kas paljud üldse teavad seda, kui palju on Lätis üksikisiku tulumaks? See on oluliselt kõrgem kui Eestis. Tegelikult võtab üks käibemaksuga tarbimisest raha välja, teine võtab üksikisiku tulumaksuga, aga maksukoormus on see, millest me peame rääkima, ja see pole Eestis üldse halb,” märkis Guido Pärnits