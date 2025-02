Tagasi 04.02.25, 10:47 Nestor: majandus hakkas kasvama, aga tuju on ikka halb Kuigi euribor langeb, inflatsioon on esialgsetel andmetel nulli kukkunud ja majanduslangus sisuliselt lõppenud, on inimeste kindlustunne ja tarbimine veel mõnda aega endiselt nõrgad, hoiatas SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor Foto: Raul Mee

“Ühelt poolt tuju on väga halb kõigil, Eesti tarbijate kindlustunne on 90ndates, aga päris probleeme ju, kui inflatsioon vahepeal välja arvata, ei ole eksisteerinud. Tööturu seis on suurepärane, tööhõive kõrgeim meie enda ajaloos, kõrgeim kogu Euroopas, palgakasv on endiselt kiire. Selles plaanis on ka palju asju, mis tarbimist toetavad,” rääkis Nestor.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis selgitas Nestor, mis moel maksutõusud tänavu inimeste toimetulekut mõjutavad ja mil määral euribori langus seda leevendab. Samuti arutles ta, millised sektorid võiksid majanduskasvu vedada, kus pole veel tänavugi olulist kasvu oodata ning kas me nägime vindunud langust kohati liigagi mustades toonides.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.