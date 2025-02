Tagasi 04.02.25, 16:08 Tööstus ja elekter: lõpuks peab lihtsalt Excel kokku tulema. Kuidas? "Tööstusuudised eetris" saates pakume kuulamiseks kahte ettekannet möödunud aasta novembris toimunud energia aastakonverentsilt.

Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran. Foto: Johanna Adojaan

Sellest, kuidas energiaturul toimuv tööstust mõjutab ja mida tööstus energiasektorilt ootab, kõneleb saates esmalt Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran.

Haran selgitas ettekandes, et tööstuse jaoks ei piisa üldjuhul ühest energialiigist ning tarnekindlus on oluline. „Kas päike paistab ja tuul puhub? Kui ei puhu ja ei paista, siis mis on see juhitav võimsus, mis energia tagab? On need akud? Tuumajaam või gaasielektrijaam? Tegelikult on tööstusel natuke ükskõik, sest oluline on see, et energia oleks olemas ja mõistliku hinnaga,“ avas ta töösturite ootusi.

„Lõpptulemus on see, et Excel peab kokku tulema ja kui ei tule, siis me pole konkurentsivõimelised,“ ütles Haran.

Saate teises pooles kõneleb Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu. Tema kirjeldas, millised on Balti- ja Põhjamaade energiaeesmärgid. Ta selgitas, et meie piirkonnas saab eelise see, kes suudab kogu muutuva energiasüsteemi enda jaoks kõige odavamalt kokku panna, kuna just see määrab elektriühiku lõpphinna. Riigid, kes suudavad toota mahtu ja pakuvad seda mõistliku lõpphinnaga, meelitavadki kohale suure energianõudlusega suurtööstused.

Veel ütles Nõu, et naabritega võrreldes on tööstusettevõtete jaoks elektrihind praegu kõige kõrgem just Eestis. Parima hinnaga pakub meie piirkonnas elektrit Soome ja see on nende teadlik poliitika.

