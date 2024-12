Tagasi 18.12.24, 16:10 Energeetika investeeringud kipuvad madala elektrihinna ära sööma Energeetika rohepöördeks kuluvad investeeringud teevad tasa elektri börsihinna languse.

Päikeseparke oleks Eestis vaja vaid pisut enam kui praegu. Maismaa tuuleparke seevastu kuus korda enam. Foto: Andras Kralla

Kui lähtuda kliimaministeeriumi arvutustest, siis Eesti ei pääse lähiaastatel võrdlemisi kõrgest, kuid Euroopa mõistes keskmisest elektrihinnast. Praegu arutusel olev energiamajanduse arengukava näitab, et usinate investeeringute korral on viie aasta pärast võimalik saavutada sama elektrihind, mis kehtis eelmisel aastal. Selleks on aga vaja ehitada Eestisse kuus korda rohkem tuuleparke ja kolmandiku võrra rohkem päikeseparke.