Võidukas arhitektuuribüroo paneb ise enda kasvule stopi Mitmeid konkursse võitnud kahekordne gasell Kauss Arhitektuur enam väga palju edasi kasvada ei soovigi. Ettevõtte partner ja arhitekt Lauri Eltermaa selgitab, et nii saab büroo paremini toimida ja juhtidele jääb lisaks projektijuhtimisele aega ka loometööks.

Kauss Arhitektuuri partneri ja arhitekti Lauri Eltermaa sõnul aitab loominguline tegevus puhata projektijuhtimisest, juriidikast ja ettevõtte juhtimisest. Foto: Julia Laidvee

Välismaale minekut ei pea Kauss Arhitektuuri partner ja arhitekt Lauri Eltermaa prioriteediks, sest Eestis on veel palju, mida teha ja kuhu panustada. Näiteks on arhitektuuribüroo leidnud oma niši haridusmaastikul, kus on antud uus nägu mitmele haridusasutusele.

Kauss Arhitektuur sai alguse 2004. aastal, kui asutajad olid veel ise alles tudengid. Ühe ettevõtte looja Lauri Eltermaa sõnul olid 20 aastat tagasi segased, kuid põnevad ajad. Kinnisvarabuumi ajal oli tekkinud ka palju kontakte, mis kõik soosiski arhitektuuribürooga alustamist.

Eltermaa sõnul oli üks motivaatoreid, mis neid tegutsema pani, teadmatus tuleviku ees: "Teadmatusest astutud samm kukkus välja väga julgena."

Tuumiktiimist on kaks inimest ettevõttest nüüdseks lahkunud, kuid kolm veavad partneritena arhitektuuribürood edasi ja võidavad järjest konkursse. Nüüd tegutseb Kauss Arhitektuur valdavalt avalikus sektoris, ka haridusmaastikul.

Tiimiliikmete rollid on Eltermaa sõnul enamasti väga loomulikult kujunenud, aga formaalset juhti ettevõttel paika pandud pole. Väljaspool maja on näiteks konsultandid Kauss Arhitektuurile ette heitnud, et ettevõttel ei ole ühte juhti. Kuigi mingil hetkel tundsid ettevõtte partnerid ka ise, et rollijaotuse puudumine ei ole päris õige, ütleb Eltermaa, et struktureeritud juhtimise puudumisel on ka omad plussid.

Näiteks kui üks juhtivpartneritest võidab konkursi ja soovib oma projektiga lõpuni minna, siis ei jää tal juhtimisülesannete jaoks aega. "Kui on olemas n-ö tagala, siis need teised inimesed suudavad rolli üle võtta. Teinekord on dubleerimist ja ei ole selgelt aru saada, kes ettevõtet juhib, kuid asjad liiguvad." Eltermaa sõnul tunneb iga partner ettevõtet läbi ja lõhki ning selline töörütm näib ettevõttes toimivat.

Eltermaa toob oma töö puhul peamise inspiratsiooniallikana välja mitmekülgsuse. Loominguline tegevus aitab puhata projektijuhtimisest, juriidikast ja ettevõtte juhtimisest. Sama loogika kehtib ka vastupidi.

Eltermaa räägib, et arhitektina võib kolm-neli kuud olla suur töökoormus, kuid siis on jälle pikem puhkuseperiood. "Aasta aega tagasi oli meil periood, kus 5-7 tööd olid ootel. Sel ajal aga käisime koolitustel ja tegelesime ettevõtte arendamisega," meenutab Eltermaa. Tema sõnul on pealesunnitud igavusemomentides võimalik tegevust leida küll, sest igapäevatöös kipuvad teised olulised tegevused tagaplaanile jääma.

Saates tuleb veel juttu sellest, millised on arhitektuuris suurimad väljakutsed, millised eripärad kaasnevad mitme osapoolega koostöö tegemisel, kus ühe objekti juures on kõigi arvamus oluline ning millise suuna on Kauss leidnud haridusmaastikul.

