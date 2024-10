Tagasi 18.10.24, 14:27 Üritusturundaja nägi kriisis võiduvõimalusi. “Julged riskid tasusid end ära.” Üritusturundusagentuuri Jolos kaasasutaja Martin Rauam võrdleb kriise börsiga – kui turud kukuvad ja sul on piisavalt raha, saad börsil soodsalt kaubelda. Jolos on rakendanud keerulistel aegadel sarnast loogikat ja õppinud n-ö sidrunitest limonaadi tegema.

Üritusturundusagentuur Jolos loovkonkursil Kuldmuna 2023. Foto: Rene Lutterus / Turundajate Liit

"Nii naljakalt kui see ka ei kõla, siis koroonaperioodil jäime rohkem isegi võitjate poolele," räägib kolmekordse gaselli ja üritusturundusagentuuri loovjuht Martin Rauam saates "Kiired ja vihased".

15 aastat tagasi sügava majanduskriisi ajal kahe sõbra ja koolivenna asutatud üritusturundusagentuur Jolos on viimase kolme aastaga kasvatanud oma käivet tugevalt üle 50%. Ettevõtte läbi aegade metsikuim kasv algas just koroonaperioodil. Kuidas see õnnestus?

Rauam toob välja, et suuresti aitas pinnale jääda tolleks ajaks 10 aastaga loodud tugev vundament, mille üheks osaks on püsikliendibaas, kellest enamik on suurettevõtted.

Gasellile omaselt otsustas agentuur võtta segasel ajal riski ja toimetada edasi. "Meile tundus, et vajadus üritusturunduse kui teenuse järele ei kao kuhugi. Päeva lõpuks töötasid ka kriisis ettevõtted edasi ehk meie kliendid ja koostööpartnerid jäid alles," toob Rauam välja, et hoolimata pandeemiast pidid suurfirmad enda rahvusvahelise võrgustikuga jätkuvalt kontaktis olema, sealhulgas Jolose kui teenusepakkujaga.

Lisaks otsustati keset koroonakriisi hakata investeerima jätkusuutlikkusse. "Tagantjärele mõeldes natuke jabur sellisel ajal hakata tegelema millegagi, mille puhul keegi ei tea, kas ja millal see üldse sissetulekut hakkab tooma. Täna me näeme, et see otsus tasus ära." Oktoobri algul tunnustas Tallinna linn Jolose agentuuri kui ringmajanduse edendajat. Seda suuresti tänu sellele, et lisaks oma põhitegevusele aitab Jolos mõõta ettevõtetele korraldatud sündmuste keskkonnamõju.

"Alguses mõõtsime ära kõik asjad. Ronisime sõna otseses mõttes iga kraanikausi alla, elektrikappi, kaalusime igat singirulli," kirjeldab Rauam värvikalt, kuidas püüti peensusteni teada saada, mismoodi mõjutavad erinevad aspektid ürituse ökoloogilist jalajälge. Seejärel filtreeriti välja need osad, mis avaldavad kõige suuremat mõju ja mille mõõtmisele edaspidi rohkem keskenduda. Lõppfaasis tegeleti tulemuste tõlgendamisega. Rauami sõnul võiks taoline mõõtmine olla iga sündmuse korraldamise puhul sama loomulik osa kui turvameeskonna või fotograafide palkamine.

Miks sai aga autospordi taustaga Martin Rauamist üritusturundaja? Kas sõbraga äri juhtimine on proovikivi või õnnistus? Kuidas hoida oma tiimi stressitaset võimalikult madalal, kas tiimiliige peab olema kliendi teenuste ja toodete fänn ning milline on Rauami unistuste üritus, mida organiseerida? Nende küsimuste üle arutame saates "Kiired ja vihased".

Saadet juhib Julia Laidvee.

Gaselliliikumist toetavad AJ Tooted, Cumultec ja Finora Bank.

