Tagasi 10.01.25, 15:49 Sõpradest äripartnerid vaidlevad palju ja teevad agressiivseid kasvuplaane: hea, kui ajad lähevad raskeks “Hea, kui ajad lähevad raskeks, siis saame oma tiimi häid inimesi,” sõnab turundusagentuuri Megapiksel asutaja ja juht Hannes Saard optimistlikult.

Megapiksli turundusstrateeg ja partner Andreas Unt (vasakul) ning asutaja ja juht Hannes Saard. Foto: Jana Palm

Eelmisel aastal toimuski Megapikslis vastupidiselt teistele ettevõtetele suur värbamine. Ikka selleks, et järgmise kolme aasta jooksul saaks agentuur kolmekordselt kasvada.

Küsides Saardilt, kas ettevõttega alustades oleks ta arvanud, et aastaks 2025 on Megapiksel jõudnud Gaselli TOPi, ütleb ta, et aus vastus on positiivne. Saard seletab, et ambitsioonid on algusest peale olnud suured, kuid õppida on tulnud rohkem, kui oleks osanud oodata. "Igast halvast asjast saab alati midagi head tulla," see on nii Saardi kui Undi sõnul mõttetera, mis võtab peamised õppetunnid nende jaoks kokku.

Kuigi võiks arvata, et sõpradest äripartnerid loevad üksteise mõtteid ja on alati kõiges üksteisega nõus, lükkavad selle siiski ümber. "Me vaidleme väga palju," räägib Unt, lisades, et tihtipeale äripartneri juurde oma ideedega minnes peab ta põhjalikult ette valmistuma ja argumendid läbi mõtlema.

Saard aga täpsustab, et vaidlused ei lähe kunagi tüliks, vaid kumbki osapool saab oma nägemust selgitada. Tema sõnul tuleb neile mõttemaailma erinevus kasuks, sest Saard on pigem matemaatiline ja Unt humanitaar, mistõttu leiavad nad iga idee puhul mitu vaatenurka ja lahendust. "Sõbraga äri tegemise pluss on see, et usaldad seda inimest rohkem ja julged talle asjadest rääkida," lisab Unt.

Kui on raske, tuleb olukord ümber mängida

Noored ettevõtjad ja turundajad annavad nõu ka teistele noortele, kes veel kõhklevad, kas ja kuidas ettevõtlusega alustada ning mida teha siis, kui tekib tahtmine kõigele käega lüüa. Unt räägib, et noortel kipub nappima enesekindlust, samas kui neil võib tegelikult kõik olemas olla, et läbi lüüa. Teisest küljest võime näha enesekindlaid täiseas inimesi, kel ei pruugi sugugi rohkem vajalikke teadmisi või oskusi olla.

"Noortel on tunne, et inimene, kes on neist kümme aastat vanem, on neist parem. Nii see ei ole. Ta on lihtsalt kauem siin ilmas olnud ja rohkem näinud. See aga ei tähenda, et tal oleks meeletu eelis," sõnab Unt.

Kui asjad hakkavad aga raskelt minema, tasuks ettevõtjate sõnul mõelda, kas oled üldse õiges kohas, ja vajadusel olukord ümber mängida. "Eelmisel aastal pidime küll pingutama, kuid see ei tulnud raskelt. Suured asjad peaksid tulema loomuomaselt," räägib Unt.

Oma äripartneriga nõustub ka Saard: "Kui oled 10 aastat ettevõtlusega tegelenud, aga räägid, et kõik on raske ja Eestis on halb äri teha, siis pane oma putka kinni." 20aastasele endale ütleks Saard samuti, et raskuste korral on oluline muuta oma mõtlemist ja vaatevinklit, selle asemel et pidevalt vastutuult joosta. Siiski on tema sõnul tähtis olla distsiplineeritud, pidevalt õppida ja areneda, et juba eos vältida äri sulgemist.

Tiivasirutus Dubaisse

Gasellile omaselt on Megapiksel teinud ka väga ambitsioonika lennu Eestist Dubaisse, kus on tehtud mitu turundusprojekti Eesti ettevõtetele. Dubaisse jõudis agentuur üle kolme aasta tagasi Hannes Saardi venna Sander Saardi kutsel, kes on ühtlasi Megapiksli kaasasutaja.

Toona kõhkles Saard plaanis, kuid pärast esimesi venna tehtud edukaid projekte Dubais hakkas ka tema lõpuks sealset turgu põhjalikumalt uurima ja kahe kuuga oligi viis klienti juba olemas. Dubais on Megapiksel väga hästi vastu võetud. "Tagasilööke on olnud üsna vähe. Peamised erinevused on kultuurides, asjaajamises ja ärieetikas, aga sellega oleme juba harjunud," selgitab Saard.

Dubais äri jätkamise kohta on Megapikslil oma strateegia: viia täide kõigepealt suur kasvueesmärk ja seejärel laiendada oma tegevust välisriikidesse. Seega hoitakse Dubai kontakte pidevalt soojas, et oleks, kuhu oma teenustega hiljem minna. Samuti ei välista Saard ega Unt teistesse riikidesse laienemist.

Saates “Kiired ja vihased” tuleb juttu ka sellest, mil viisil arendavad Saard ja Unt nii ennast kui ka oma tiimi. Saame teada ka seda, mida tähendab ettevõtjate jaoks gasellitiitel ja milline on nende unistuse turunduskoostöö.

Gaselliliikumist toetavad AJ Tooted ja Finora Bank.