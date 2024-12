Tagasi 13.12.24, 14:00 Looduskosmeetika gasell vallutab üha uusi tippe: teadsime kohe, et ei tee köögikosmeetikat “Meil on iga hommik kohvitassi taga juhatuse koosolek,” naerab Jüri Paltser, kes juhib elukaaslase ja äripartneri Marju Sepaga looduskosmeetika ettevõtet Luuv.

Luuvi kaasasutaja ja -juhi Marju Sepa sõnul oli ekspordiga raske alustada, sest esimesed potentsiaalsed eksportriigid andsid väga konkreetset tagasisidet pakendite kohta. Foto: Liis Treimann

Kuigi elukaaslastest tandemil on töö- ja eraelu paratamatult segunenud, on mõlemil ettevõttes vastutusalad, millega kumbki pool valdavalt ise tegeleb.

Marju Sepp ja Jüri Paltser soovisid algusest peale luua oma tootmiskompleksi, kus kombineerida omavahel looduslikud koostisosad ja kõrgtehnoloogia. "Me ei taha olla n-ö köögiettevõte, vaid ikkagi päris ettevõte, millel on oma tehas ja masinad. See sai juba kohe alguses selgeks," selgitab Paltser, et kodustes tingimustes katsetamine ei tulnud Luuvi puhul kõne alla.

Õppetunde ja takistusi on edukas looduskosmeetikabränd pidanud siiski kogema. Väikeettevõtjad end sellest aga heidutada ei lase. "Palju on seda, mida muuta ei saa ja nende üle põdeda ka ei maksa," on Sepp kindel.

Ekspordiga oli Luuvil raske alustada, sest esimesed potentsiaalsed partnerid andsid väga konkreetset tagasisidet pakendite kohta. "Võtsime seda konstruktiivse tagasisidena ja muutsime disaini selliselt, et tooted räägiksid nii seest kui väljast ühte keelt," meenutab Sepp.

Lisaks tuleb saates juttu jätkusuutlikkusest ja sellega seonduvatest rangetest reeglitest. Saame teada, milliseid turge plaanitakse veel vallutada, millised on olnud Luuvi suurimad õppetunnid ja kas looduskosmeetikabränd peab end teistest kosmeetikatootjatest rohkem tõestama.

Saadet juhib Julia Laidvee.