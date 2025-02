Tagasi 11.02.25, 12:19 Taavi Kotka ja Taavi Ilves lahkavad USA gigante: pilveturgu raske raputada, Nvidia ülemvõim võib lahtuda Tehnoloogiaeksperdid Taavi Kotka ja Taavi Ilves võtsid saates „Investor Toomase tund“ võtsid pulkadeks lahti tehisintellekti arenduste hetkeseisu ning arutasid, milline võiks olla USA tehnoloogiagigantide tulevikupotentsiaal suurte investeeringute taustal.

Tehnoloogiaeksperdid Taavi Kotka (vasakul) ja Taavi Ilves (paremal) hekseldasid läbi USA suurte gigantide senised arengud tehisintellektiga ja arutasid läbi, milline võiks olla tuleviku potentsiaal Microsoftil, Metal, Alphabetil, Amazonil ja Apple’il. Foto: Raul Mee

Tehisintellekt on tulnud, et jääda, ja muudab mingil määral kõikide töökohtade sisu, umbes nagu elekter, rääkis Kotka. Off The Record Juttude kaasautor Taavi Ilves lisas, et hetkel ollakse investeerimisefaasis, kus otsitakse erinevaid lahendusi, kus AI-d kasutada saab.