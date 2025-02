Tagasi 13.02.25, 16:00 Keeruline ülesanne tööandjale: hoia arengu- ja palgavestlus teineteisest lahus Kuna töötasust rääkimine on emotsionaalne teema nii juhile kui töötajale, võiks palgaläbirääkimisi planeerida arenguvestlusest eraldiseisva jutuajamisena, leiab SK ID Solutionsi Head of Corporate Operations Karin Valtson.

Vasakult: Eve Noormägi, Külli Gutmann, Karin Madisson ja Karin Valtson Foto: Andres Laanem

Soraineni partner Karin Madisson rääkis saates, et neilgi on ettevõttes aruteluks tulnud, kas peaks palgavestlusi pidama eraldiseisvalt. Töötajates on see aga tekitanud küsimusi, kuidas saavad nad arenguvestlusel tulevikuplaane teha, kui ei tea, mida tööandja vastu lubab.

Saates tulebki jutuks, milliseid teemasid peaks arenguvestlusel käsitlema eraldi ja milliseid võib kombineerida ning kuidas neid vestlusi tulemuslikult planeerida ja läbi viia.

Teeme selgeks, kuidas tagada vestluste konfidentsiaalsus ja õiguspärasus, milliseid isikuandmeid võib koguda ning kuidas neid säilitada vastavalt GDPR-i nõuetele. Räägime ka arenguvestluste, tulemusvestluste ja tasuvestluste rollist ning sellest, kuidas hinnata nende tõhusust.

Stuudios on Soraineni partner ja vandeadvokaat Karin Madisson ning SK ID Solutions OÜ Head of Corporate Operations Karin Valtson. Saatejuhid on teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi ja personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.

