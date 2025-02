Tagasi 19.02.25, 14:00 E-poe edu pitserit kannavad logistika kiirus ja maksmise mugavus Alustava e-kaupleja jaoks on esmatähtis lahendada kaks suurt küsimust: kuidas muuta maksmine võimalikult mugavaks ja kuidas tagada kiire ning sujuv tarne.

Tarne kiirus on üks kompnent, mis e-poe edu dikteerib. Foto: Dpa/Scanpix

E-kaubandusega alustamine on tänapäeval lihtsam kui kunagi varem. Paljud alustavad oma toodete müüki sotsiaalmeedia platvormidel nagu Facebook ja Instagram, ilma et oleks vaja teha kohe suuri investeeringuid. Oluline on aga valida sobiv makselahendus, mis võimaldab klientidel kiiresti ja turvaliselt oste sooritada. Eestis on levinud erinevad pangalingid, kuid kasvavas trendis on ka makselingid ja QR-koodiga maksed, mis sobivad hästi näiteks laadal või müügiplatsil kauplemiseks.

ja makselahenduste pakkuja Mis saab aga siis, kui äri on edukalt käima läinud ning ise ei jaksa kogu logistikat enam hallata? Millised on parimad lahendused nullist alustavale ettevõttele ja sellele, kelle garaaž on juba kaupade alla mattumas ning jaks ise kõike menetleda on raugemas? „Logistikauudised eetris“ raadiosaates jagavad nendes küsimustes oma teadmisi Eesti ühe juhtiva logistikaettevõtte Logistika Pluss juhatuse liige Andri Piik ja makselahenduste pakkuja Montonio Finance tootejuht Maria Häling

Häling rõhutab, et alustava kaupmehe jaoks on oluline mitte ainult müügikanali valik, vaid ka maksete ja tarnelahenduste integreerimine. Sageli tehakse viga, kus veebipood seatakse üles, kuid reaalset tellimuste töötlemist ei testita – hiljem avastatakse, et süsteem ei tööta korrektselt. Samuti tuleb arvestada erinevate lisakuludega, nagu domeenitasud, serveritasud ja makseteenuse kasutustasud jne.

Montonio tootejuht Maria Häling ja Logistika Pluss juhatuse liige Andri Piik. Foto: Tõnu Tramm

Teine e-kaupmehe üks suurimaid väljakutseid on tarneprotsessi haldamine. Alguses võib tunduda lihtne ise pakke postitada, kuid ettevõtte kasvades muutub see ajamahukaks ja ebaefektiivseks. Logistika Pluss pakub lahendust, kus kaupmees saab logistikateenuse täielikult sisse osta – see tähendab, et kaup jõuab laost otse kliendini ilma, et kaupmees ise neid pakke üldse näeks. Kust jookseb piir, milleni tasub ise pakke saata ja kust alates hakata kogu teenust sisse ostma?

Omaette probleem on tagastuste haldamine. Kuigi paljud kliendid eeldavad tasuta tagastust, ei ole see alati majanduslikult mõistlik. Euroopas on trend, kus tagastuskulud pannakse osaliselt ostja kanda, et vähendada impulsiivseid oste ja liigset kaubaliikumist. Samuti on oluline, et kaupmehed oleksid oma tagastuspoliitika osas läbipaistvad – kui infot varjatakse, võib see vähendada kliendi usaldust.

Neil ja mitmetel teistel teemadel saates arutletaksegi, vaadeldes kogu protsessi läbi kahe erineva vaatevinkli: üks läbi ettevõtja silmade, kes soovib põhitöö kõrvalt pisut lisa teenida ja tänu osavatele näppudele valminud tooteid veebi kaudu müüma hakata, teine ettevõtja seisukohast, kes on juba „suureks kasvanud“ ja kaupade menetlemiseks on vaja juba rentida eraldi ladu ja inimene, kes sellega igapäevaselt tegelema hakkab. Kus asub piir nende kahe vahel ning mida teha, kui see saab ületatud?

Saatejuht on logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

