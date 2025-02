Tagasi 25.02.25, 13:00 Kuidas tegutseda, kui kliendi uus juht üritab tehingut lämmatada? Saates "Nimed müügitahvlil" vaatavad Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Salesist tagasi viimasele kuuele kuule ja analüüsivad keerulisemaid müügialaseid olukordi.

Kuidas leida tasakaalu ülikiirel perioodil, kui kõik võimalused on korraga laual? Mis juhtub, kui hea kliendisuhe katkeb juhtkonnavahetuse tõttu? Kas ja kuidas on võimalik päästa kliendisuhteid, kui uus otsustaja ei jaga eelmise entusiasmi?

Juttu tuleb sellest, miks on oluline kiiresti reageerida juhi või kontaktisiku vahetusele ning kuidas vältida potentsiaali raiskamist, kui oled ülekoormatud. Samuti arutame, kuidas kasutada sotsiaalset tõestust müügiprotsessis – miks lihtsalt väita, et „kliendid on rahul“, ei ole piisav ning kuidas jutustada mõjusamaid kliendilugusid, mis aitavad ostjal enesekindlamalt otsuseid teha.

Kuulajatele pakutakse saates praktilisi soovitusi, kuidas hallata müügisuhteid, vältida müügitöö saboteerimist oma mõtteprotsessidega ning leida tasakaal kiire kasvuperioodi ja pikaajaliste klientide hoidmise vahel.

Kuula saadet ja saa praktilisi nippe, kuidas paremini juhtida oma müügiprotsesse ja kliendisuhteid!