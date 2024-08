Arvuta oma tegelik kliendi saamise kulu ja väldi ressursi alahindamist

Miks on nii, et osa meist (nii inimesed kui ettevõtted) suudab olenemata olukorrast pidevalt areneda, kuid suurem osa mitte? Kas üldse on mõistlik praegustes rasketes majandusoludes tegeleda arengu teemadega? Kuidas analüüsida enda või oma meeskonna hetkeseisu ja leida üles olulised arengukohad?