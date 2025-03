Taavi Kotka meenutab tööd asekantslerina: kui ma viie minutiga ei saanud aru, millega inimene tegeleb, oli minek

"Äripäeva arvamusliidri" saates ütles Kotka, et ametnikud on seejuures väga osavad leidma kohti, kus innovatisooni saaks teha. Samas on ka selge, et kõiki inimesi pole praegu ametkonnast tarvis.

„Ma võtsin oma osakonna ette ja kui ma viie minutiga ei saanud aru, millega see inimene tegeleb, siis oli minek," kirjeldas Kotka oma kogemust majandusministeeriumis.

Intervjuus rääkis Kotka, mida arvab uuest valitsusest ja selle plaanist riiki reformida, samuti üle Atlandi toimuvatest Elon Muski reformidest. Ning lisaks ütles ta, millist maksu oleks ta valmis iga kell maksma, isegi vabatahtlikult.

Intervjueeris Indrek Lepik.