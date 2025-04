Tagasi 03.04.25, 08:46 Talendifestival Tallinn Music Week: välisstaarid panustavad ka ise rahaliselt Sel nädalal toimuv Tallinn Music Week on nagu talendifestival, kus osalemiseks panustavad rahvusvahelised artistid ise oma raha, et sinna tulla, rääkis festivali peakorraldaja ja asutaja Helen Sildnaga.

Tallinn Music Week on artistide jaoks nagu tööstuse mess, rääkis peakorraldaja ja asutaja Helen Sildna. Foto: Andres Haabu

“Meie lubadus artistidele on see, et oleme omalt poolt panustanud sellesse, et siia tulevad kokku muusikatööstuse otsustajad, festivali booker’id, plaadifirmade omanikud, kontserdikorraldajad, mänedžerid, agentuurid. Artistidele omakorda oleks see nagu tööstuse mess,” kirjeldas Sildna.

Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus rääkis Sildna, kui suureks Tallinn Music Week tänavu kujuneb, milline on festivali positsioon Euroopas ja milline on selle laiem mõju Eestile. Juttu tuli ka festivali korraldamise praegustest väljakutsetest ja viimaste kriisiaastate mõjudest.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.