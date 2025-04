Tagasi 10.04.25, 12:33 Parima juhi finalist Sirli Männiksaar: raske südamega tõstan kohtumist tiimiliikmega ümber Parima juhi konkursil kolme nominendi sekka jõudnud Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar võtab iga nädal aega oma tiimiliikmetega suhtlemiseks. Kui midagi erakorralist ette tuleb, on selliseid kohtumisi ümber tõsta praktilises vaates kõige lihtsam, aga südames kõige raskem, tunnistas ta.

Sirli Männiksaar

Foto: Andras Kralla

Männiksaar rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et peab tiimiliikmetega vestlemist oluliseks. Tippjuhi töös õnnestumiseks peab Männiksaar tähtsaks sellise tiimi loomist, kes suudab käia juhiga koos. See tähendab, et tiimijuhina peab temagi olema piisavalt avatud ja läbipaistev, aga samal ajal kaasav ja võimestav.

Sirli Männiksaart intervjueeris Jana Palm.