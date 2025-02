Tagasi 04.02.25, 06:00 Juhid mudivad töötajaid tagasi kontorisse. “Kodus diivani peal ei juhtu mitte midagi.” Ettevõtete juhid mudivad töötajaid veidi rohkem kontoritesse tagasi, aga mitte ka nii palju, et kõiki seal oma laud ootaks.

Elisa juht Andrus Hiiepuu rääkis, et eelmise aasta lõpus arutasid ettevõtte tööpered, kel on võimalus kaugtööd teha, milleks on vaja lähitööd ja kaugtööd ning mis on nende väärtused. Hiiepuu ütles, et see aitab töötajatel ka endal mõista paremini, millisteks tegevusteks teatud töövormi eelistada. Foto: Liis Treimann

Töötajate efektiivsus on kontoris suurem, leiab raudkindlalt Infortar i juhatuse esimees Ain Hanschmidt . “Me eelmine aasta kasvasime 1,4 miljardi pealt peaaegu 2,7 miljardi juurde. See, et istud kodus diivani peal ja loodad, et see lihtsalt juhtub – ei juhtu. Pead ikka 110% pühenduma,” sõnas ta.

Hanschmidt ütles, et neil ei ole probleeme sellega, et töötajad ei käiks kontoris, sest neil on motiveeritud inimesed, kes tahavad püstitatud eesmärke ja strateegiaid ellu viia. Kontoris ei piisa ka näo näitamisest ja tooli soojendamisest, ka seal olles peab ikkagi pingutama ja töötama.

Eesti ettevõtetes ei ole rangeid reeglid selle kohta, kui palju peab kontoris käima või kui palju tohib kodunt tööd teha. On põhimõtted, kokkulepped ja soovitused. Nii on enamikus ettevõtetes soovitus käia kontoris siis, kui on koosolekud, rühmatööd või vestlused tiimijuhiga. Ülejäänud ajal otsustab töötaja oma töötamise koha nii, nagu ise paremaks peab. Siiski selgub, et juhid ootavad töötajaid kontorisse natuke rohkem, kui nad praegu käivad, ja mitmed ettevõtted on asunud selleks ka selgemaid kokkuleppeid sõnastama

Muutused väikeste sammudega