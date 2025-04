Tagasi 21.04.25, 10:29 Jevgeni Ossinovski reformidest: koondasime sauna kriisijuhi ja innovaatilise parkimise spetsialisti Nüüdseks aasta aega tegutsenud linnavalitsus on läbi viinud struktuurireforme, mille hulgas on kaotatud keskerakondlastele tehtud sotsiaalseid töökohti, märkis sotsiaaldemokraadist Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Jevgeni Ossinovski

Foto: Andras Kralla

"On kahtlemata olnud ka mõned sotsiaalsed töökohad, kus on selge olnud, et mõnele keskerakondlasele on tehtud linna palgal töökoht, need me oleme ära koondanud," ütles Ossinovski. Ta tõi koondatud ametikohtadest esile näiteks Mustamäe linnaosas innovaatilise parkimise spetsialisti ja Lasnamäe Sauna kriisijuhi ametikoha kaotamise.

Sügisel tulevatele kohalike volikogude valimistele peale vaadates aga loodab Ossinovski, et Keskerakond ei saa uuesti võimule, kuna Keskerakonna juht ja varem linnapeana tegutsenud Mihhail Kõlvart tahaks endise juhtimissüsteemi taastada. "Ma loodan, et sellist süsteemi Tallinnas ei tule kunagi tagasi, kus linnapea kabinetis vormistatakse hämaraid tehinguid," lausus Ossinovski.

Jevgeni Ossinovskit intervjueeris Juhan Lang.