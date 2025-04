Tagasi 22.04.25, 16:00 Minister Terras lubab tõsta põllumeestele otsetoetusi Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) ütles saates "Kasvupinnas", et ühes Baltikumi põllumajandusministritega hakatakse Euroopas seisma selle eest, et ühtlustada põllumajanduse otsetoetusi.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras hakkab Euroopa Liidus Eesti põllumeestele suuremaid otsetoetusi küsima.

Foto: Äripäev

„Balti riikide põllumajandusministrite ühine ülesanne on see Euroopas ära kaitsta,“ lausus Terras.

Kantsler Marko Gorban selgitas, et selle ÜPP perioodi lõpuks (ÜPP ehk ühine põllumajanduspoliitika 2023-2027) jõutakse otsetoetustes 80 protsendini Euroopa Liidu keskmisest.

„Võib tunduda, et oleme oma eesmärgist üsna kaugel, aga praeguses eelarveperioodis saime eelarvest juurde suurusjärgus 300-400 miljonit eurot, viitab Gorban.

Gorban ütleb, et see on hea tulemus, eriti arvestades survet eelarve kuludele ja ka seetõttu, et põllumajanduse osa on Euroopa Liidu eelarve siseselt stabiilselt vähenenud.

Minister Terrase ja kantsler Gorbaniga rääkisime saates veel põllumajandussektori paremast toimimisest. Ühtlasti selgub, millistele sektori probleemkohtadele osutasid ministri vastloodud põllumajanduse nõukoja liikmed Airi Külvet, Margus Muld ja Veiko Pak.