Tagasi 15.04.25, 11:17 Väiketootja: 5 eurot munade eest ei ole palju, huvi ületab tootmisvõimet 5 eurot kümne munaga karbi eest ei ole liiga palju, leiab Lääne-Virumaal mahemune tootva Äntu Mõisa omanik Lauri Bobrovski.

Foto: Erik Prozes

Bobrovski rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui võrrelda munakarbi hinda näiteks kinos ostetava popkorniga, siis kümne muna eest saab märksa rohkem toidukordi. Äntu Mõis a omanik märkis, et kuigi ta ei taha hinda vabatahtlikult tõsta, siis tõenäoliselt tuleb sel aastal seda siiski teha.

Samas lausus Bobrovski, et nõudlus on väiketootja jaoks praegu soodne: "Oleme olukorras, kus ütleme klientidele ära, sest huvi ja soov on suurem kui võimalused toota."

Lisaks rääkis Bobrovski laienemisplaanidest ja kuidas väiketootja saab enda toote poodi letile.

Äntu Mõis OÜ on ligikaudu 1,5miljonise aastakäibega ettevõte, mille puhaskasum on tavaliselt jäänud 10% piirimaile käibest. Ettevõttel on 25 000 euro suurune maksuvõlg.