Eesti naised teenivad endiselt meestest vähem. Üks põhjustest on selles, et naised julgevad vähem kandideerida juhtivatele töökohtadele, arutlesid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

Äripäeva ajakirjaniku Stiine Reintami sõnul ei taha naised võtta suuremat vastutust ning seetõttu kipuvad meestest vähem kandideerima tippjuhi positsioonile. “Kui naised jõuavad keskastme juhi kohale, siis saavad nad igalt poolt lihtsalt nii palju kriitikat, et see ametikoht kurnab neid juba nii ära, et nad ei tahagi võtta veel suuremat vastutust,” ütles ta. Naiste brutotunnitasu oli 2024. aastal 13% väiksem kui meestel.