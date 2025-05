Raadiohommikus: kas euribor tuleks fikseerida ja millest kõneleb värske ekspordistatistika

Pärast kella 9 räägib LHV investorkogukonna juht Nelli Janson , millel tasub algaval börsinädalal silm peal hoida ja mis on talle senistest börsifirmade tulemustest silma jäänud.

Hommikut juhivad Mai Kroonmäe ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Mõelgem, kui elaksime kogu oma kodulinna inimestega ühes majas. Kõik kodanikud, üks hoone, kõik on majakaaslased. Kõlab totralt, aga Alaskal on üks selline linn, kus kõik elanikud elavad ühe katuse all. Ole sa vana tuntud päevavaras või austatud linnapea. Saatest kuuleb täpsemalt.

Saatejuht on Linda Eensaar.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.