Tagasi 12.05.25, 14:00 Tööstuse uuring: ettevõtted prognoosivad müügitulu kasvu Tööstusettevõtted prognoosivad tänavu eelmise aastaga võrreldes julgemalt müügitulu kasvu ja näevad nõudluse taastumist, plaanis on ka suurendada investeeringuid ja otsida uusi eksporditurgusid, tutvustas värsket uuringut Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe.

Foto: Harro Puusild

Saates “Tööstusuudised eetris” teeb Kirsimäe ülevaate eelmisel nädalal avaldatud tööstusettevõtete uuringu tulemustest.

Räägime ka sellest, kuidas näevad ettevõtted konkurentsiolukorda ja kuhu plaanitakse investeerida. “Nõudlus on paranemas ja seda saab välja tuua enamikus sektoritest,” kinnitab Kirsimäe saates.

Kirsimäe sõnul on energiahinnad ettevõtete jaoks jätkuvalt murekoht, seda toodi välja ka konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkona all ühe tegurina. Ettevõtete hinnangul oleks oluline tagada enam-vähem stabiilne elektrihind, millega oleks võimalik arvestada, ja et “see ei oleks halvem võrreldes nende hindadega, mida saavad kasutada konkurendid teiselpool piiri“, ütles Kirsimäe.

Uuringust selgus, et regulatiivne keskkond on ettevõtete jaoks saamas aina suuremaks murekohaks. “Bürokraatia on ettevõtetel mure, ja üks suurimaid soovitusi riigile oligi bürokraatia vähendamine,” lisas ta.

