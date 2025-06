Tagasi 11.06.25, 06:00 Suur ideelist: võimsalt kallinenud kaitseaktsiates on veel kõvasti püssirohtu sees Venemaa Ukrainale kallaletungimisest saadik on Euroopa kaitsetööstuse aktsiad kallinenud kordades ning see ralli ei ilmuta praegu erilisi väsimuse märke.

Prantsusmaa kaitsesektori ettevõtte Thalese aktsia on alates sõja algusest kerkinud 149%.

Foto: AFP/Scanpix

Venemaa Ukraina ründamise kevadel 2022 oli paljudel lootus, et sõda on lühiajaline. Et kui Venemaa näeb, et Ukraina kiire alistamise plaan ei täitu, käitub ta mõistlikult, tõmbub tagasi ja hakkab mõnda teist plaani pidama. Praeguseks on igaühele selge, et Venemaad mõistusega ei võta ning et ta ei lepi muu variandiga sõja lõpetamiseks kui enda totaalse lüüasaamisega, tuleb see siis lähemas või kaugemas tulevikus.