Nagu naksti saan sel aastal 10 LHV aktsiat kingituseks

Võitlus jaeinvestorite pärast kogub järjest vingemaid tuure, nüüd alandas LHV välismaksete tasusid. Arvutasin, mida see tähendab minu portfellile tegelikult.

Alles see oli, kui Luminor kuulutas, kuidas tema hakkab nüüd investeerimist soodustama ning et nende pangas lähevad USA ja Euroopa aktsiate ning ETFide ostud teiste pankade keskmisega võrreldes mitu korda odavamaks. Olgem ausad, eks see 1. juulist toimuv Luminori hinnakirjamuudatuse hüpe numbriliselt oligi päris kopsakas. Ja seda positiivsele poolele liikudes ehk tasud vähenevad.