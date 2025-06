Tagasi 10.06.25, 16:22 Suhted rööpalt maas: börsifirma ja endine Operail käivad kohut Riigifirma Raudtee Varad ehk varem tuntud kui Operail ja taristuminister Kuldar Leisi osalusega börsiettevõte Bercman Technologies ei saa kuidagi vaieldud vaidlust, mille keskmes on Bercmani arendatud veduri juhiabisüsteem, mis endisele Operailile kasutada ei kõlvanud.

Bercman Technologiesi juht Mart Suurkask.

Foto: Andras Kralla

Veel 2020. aastal, siis, kui hirmu külvas koroonaviirus, said toonane riigifirma Operail ning liiklusohutussüsteeme loov börsifirma Bercman Technologies omavahel kaubale, et viimane arendab Operailile uue vedurite juhiabisüsteemi. See on süsteem, mis näitab vedurijuhile näiteks seda, mis tuli põleb parasjagu valgusfooris - sellekohane info tuleb läbi raudteerelsside vedurini ning Bercmani süsteem konverteerib saadud signaali veduri armatuurlaual süttivaks tulukeseks. Sisuliselt võib seda süsteemi võrrelda tavalise sõiduauto juhiabisüsteemiga.