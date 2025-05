Tagasi 14.05.25, 11:44 Tervisekassa juht: ühe perearsti kohta tuleks nimistusse rohkem inimesi panna Praegu on ühe perearsti nimistus keskmiselt 1600 inimest, aga demograafilist muutust ja selle mõju tervishoiu rahastamisele arvestades tuleks liikuda edasi nimistu suurendamisele, leiab tervisekassa juht Rain Laane.

Rain Laane

Foto: Raul Mee

Laane tõi näite, et kui lähiajal läheks 200 pensioniealist perearsti töölt ära, siis tähendaks see ligikaudu 320 000 inimese jaoks ilma perearstita jäämist. Ühe perearsti nimistus on keskmiselt 1600 inimest, kuid seda arvu tuleks tema sõnul kasvatada.

"Liigume sinnapoole, et peame tegema uue perearsti infosüsteemi, et saaks teenindada suuremat nimistut," märkis tervisekassa juht. Üks tööriist nimistu kasvatamisel oleks tehisaru rakendamine, selgitas Laane.

Samas selgitas rahandusministeeriumi eelarve asekantsler Sven Kirsipuu, et praegu on väga oluline saada vastus küsimusele, kuidas saada tervishoiusüsteem tervikuna rahaliselt tasakaalu ehk kulud ei oleks suuremad kui tulud.

Sven Kirsipuud ja Rain Laanet intervjueeris Ireene Kilusk.