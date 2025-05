Tagasi PRO 19.05.25, 16:00 Tunnustusvajadus võib muuta psühhopaadiks. "Nad tahavad näidata, kui head ja tublid nad on" Lahti psühhiaatriakliiniku psühholoogi Sergei Agajevi sõnul paneb hirm üksilduse ees teinekord inimesi eemaletõukavalt käituma, mis paradoksaalselt kahandab aga nende sotsiaalvõrgustikku ja süvendab vaimseid probleeme.

Psühhiaatriakliiniku patsiendid.

Foto: Veiko Tõkman

Agajevi sõnul on psühhopaadi jaoks äärmiselt oluline staatus. "Psühhopaadid tahavad näidata, kui head ja tublid nad on. See on see, mida nad oma vastiku kommunikatsioonistiiliga üritavad saavutada. See viib mingi hetk selleni, et teised hakkavad neist eralduma," rääkis ta.