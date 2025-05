Tagasi 21.05.25, 14:22 Elektrilevi võtab asja käsile: omanik ootab tootlust, tõstame võrgutasusid Vaatamata sellele, et Elektrilevi sai konkurentsiametilt loa tõsta elektrienergia võrgutasu augusti algusest 2,6%, on ettevõtte juhi Mihkel Härma sõnul valmimas juba uus taotlus veelgi ulatuslikumaks hinnatõusuks.

Mihkel Härma juhitav Elektrilevi peab hakkama omaniku ehk riigi jaoks teenima suuremat tootlust. See tähendab, et tuleb leida suurem sissetulek.

Foto: Raul Mee

Mihkel Härm a sõnul käib töö uue taotlusega, mille ettevõte edastab konkurentsiametile mai lõpus või juuni alguses ning mille kohaselt tõuseks klientidele võrgutasu uuest aastast üle 3%.

“Tahame uue taotlusega saavutada selle, et tariifis sisalduksid kulud, mida oleme järgmiseks aastaks ka eelarvestanud, ja nii, et suudaksime täita ootuse toota omanikule tootlust 6,27% investeeritud kapitali pealt,” selgitas Härm saates “Energiatund”, kelle sõnul praegu ei suuda Elektrilevi seda teenida.

Riigifirma juhi sõnul on üks põhjus selleks asjaolu, et ettevõtte allhankijad ja tarnijad tulevad aasta keskel uute hinnatõusudega, mis Elektrilevi tariifis oma klientidele ei sisaldu. “Nüüd proovime seada siin loogilise sammu, et uus eelarveaasta tooks kaasa uue tariifi, kus sees need kulud, mida me siis järgmisel aastal päriselt teeme.” Mõistagi on võrgutasude tõus seotud ka mahukate investeeringutega, mida vajab Eesti elektrivõrk lähimate aastate jooksul.

Mihkel Härma sõnul võib võrgutasu edaspidi ka väheneda, kui elektritarbimine peaks märgatavalt kasvama, ent see võimalus jääb pigem teoreetiliseks. “Arengukavas kirjas olev reaalsus on selline, et võrgutasu järgnevatel aastatel pidevalt suureneb,” ütles ta ausalt.

Samas rääkis Härm, et võrgutasude kaudu toetab Elektrilevi suurkliente. “Suurklientidele on meil oluliselt soodsam tariif ‒ kui meie keskmine tariif praegu on umbes 4 senti kWh kohta, siis suurtele see võibki olla paar senti.” Saates avab Härm ka idee, kuidas on neil plaan teha suurtarbija olukorda Eestis võrreldes tavatarbijaga veelgi paremaks.

Saates rääkis Härm pikemalt elektrivõrgu olukorrast, vajalikest investeeringutest ja nende võimalikest rahastamistest. Samuti liinide hooldusest ja alltöövõtjatega seotud muredest.

Saadet juhtis Lauri Leet.